La filosa crítica de un campeón del mundo con Argentina a Franco Mastantuono: "No ganó nada aún"

El joven extremo oriundo de Azul no deja de recibir elogios por todos lados y de las más grandes figuras. Sin embargo, eso no lo salva de las críticas, como las que pronunció en las últimas horas un campeón del mundo con la Albicelsteste en Argentina 1978: Daniel Bertoni .

Daniel Bertoni disparó contra Franco Mastantuono

Bertoni, campeón del mundo en 1978 Foto: AFA Daniel Bertoni, campeón del mundo en 1978, criticó a Franco Mastantuono. AFA

"Mastantuono tiene carácter, presencia, pero no ha hecho nada todavía, no ganó nada aún. Es un jugador que tiene un proyecto, como Palmeiras con Endrick: hablaban de que era un fenómeno y casi no juega en el Real Madrid. También le va a pasar eso a Franco", advirtió el exdelantero de Independiente este sábado en diálogo con DSport Radio.