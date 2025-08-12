La explosiva declaración de un ex DT de México sobre la rivalidad con Argentina que generó revuelo: "Ellos ni nos..."

Miguel Herrera, entrenador de México en Brasil 2014, habló sobre la relación futbolística con la Selección argentina y fue contundente.

La Selección argentina le ganó 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022.

El ex director técnico de la Selección de México, Miguel “Piojo” Herrera, lanzó una contundente definición sobre la relación futbolística con la Argentina. Según el exentrenador, la rivalidad es un sentimiento exclusivamente mexicano, ya que desde la Albiceleste, aseguró, “ni nos voltean a ver”.

En las últimas dos décadas, los cruces entre ambos seleccionados se volvieron frecuentes, generando en México la sensación de un clásico que, para ellos, simboliza la oportunidad de derrotar a una potencia. Desde el lado argentino, sin embargo, la percepción parece muy diferente.

“Ni nos voltean a ver” “Ellos ni nos voltean a ver, es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial”, señaló Herrera, quien dirigió al Tri en el Mundial de Brasil 2014.

Para el “Piojo”, la diferencia de aspiraciones y logros históricos es clara: “Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España… Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial”.

En ese sentido, el entrenador remarcó que el desafío para México pasa por elevar su rendimiento en las instancias decisivas de los grandes torneos. En cambio, la Selección argentina, con tres títulos mundiales y múltiples finales disputadas, mantiene como principales objetivos a las grandes potencias europeas y sudamericanas.