La emotiva carta de despedida de Rodrigo Aliendro en River tras rescindir su contrato: "Me llevo los colores en el alma"

Rodrigo Aliendro se despidió de River con una extensa y emotiva carta

“Llega el momento de cerrar una etapa muy importante en mi vida, y no es fácil poner en palabras todo lo que significó River para mí. Esta gran institución fue una casa, un espacio donde continué creciendo no solo como jugador, sino como persona", comenzó diciendo el ex Colón que defendió 3 años los colores de River.