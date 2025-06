La dura crítica de un ex F1 al presente de Franco Colapinto en Alpine: "Si esto le pasaba a Jack Doohan..."

"Franco no está cómodo con el coche, Franco se queja y lo ves preocupado sobre todo cuando sale del coche y habla con la prensa. Está un poco perdido. Está lejos, está muy, muy lejos”, disparó el español, que corrió 46 grandes premios con Toro Rosso (hoy Red Bull) entre 2009 y 2011. Sus declaraciones fueron en el podcast The After Lap, donde dejó en claro que el argentino no está rindiendo como se esperaba.