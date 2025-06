¿Usted no aprende, verdad? Arturo Vidal publicó un increíble video de la derrota de Chile ante Argentina

La Selección de Chile no logra levantar cabeza. Sumergidos en una profunda crisis desde hace ya más de 8 años, el jueves cayeron 1-0 como locales ante Argentina y, a falta de tres fechas para que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas , están al borde de quedar afuera del Mundial 2026. Sin embargo, Arturo Vidal pareciera no entenderlo.

Como si viviera en una suerte de realidad paralela y no se hubiera perdido ya los anteriores dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), ni estuviera a nada de perderse el tercero consecutivo, continúa con una postura provocadora y desafiante. Ya había hablado antes del partido, habló durante el mismo y, ahora, lo volvió a hacer en redes una vez consumada la derrota en Santiago.

Este viernes, a casi 24 horas de una nueva lapidaria caída, The King compartió un insólito video en su cuenta de Instagram en el que destaca su actuación durante el choque frente a la Scaloneta. Cabe resaltar que solo jugó el primer tiempo, en el que fue amonestado y en el que La Roja más sufrió frente a la selección campeona del mundo y bicampeona de América, y que luego, en el complemento, para el que fue sustituido en el entretiempo, su equipo mejoró radicalmente su rendimiento.

Entre los distintos fragmentos que eligió para publicar, se destacan varios de los encontronazos que tuvo con Rodrigo De Paul , con quien colisionó en reiteradas oportunidades durante los 45 minutos iniciales. De hecho, luego de uno de esos cruces, terminó recibiendo la tarjeta amarilla que lo condicionaría para la segunda mitad, que no terminó jugando.

"No hay mayor orgullo que vestir esta camiseta. Dejé la vida en cada jugada, desde que con 18 años la vestí por primera vez y les prometí que ganaríamos. Ya no soy ese joven, pero el amor sigue intacto. Nunca una excusa, nunca una respuesta negativa. Siempre estuve y estaré a disposición de La Roja y de mi país. Y lucharé cada pelota como la última, como lo he hecho toda mi carrera", escribió Vidal en su posteo junto al video, un texto que nada condice con la situación que atraviesa Chile en la actualidad y los últimos años.