La cruda confesión de Diego Simeone sobre el polémico penal anulado a Julián Álvarez: "Difícil ponerle una..."

Una de las grandes polémicas en el fútbol a lo largo de la temporada 2024-25 fue el penal anulado a Julián Álvarez en la tanda frente al Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Aquel día, el equipo comandado por Diego Simeone terminó empatando 2-2 en global ante el Merengue y el pasaje a los cuartos de final del certamen europeo se definió desde el lanzamiento de los 12 pasos.

Tras las primeras ejecuciones de ambos equipos, el segundo en patear para el Colchonero fue la Araña. El jugador marcó su gol con un remate fuerte al medio, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Marciniak decidió anular el tanto por un doble toque del futbolista de la Selección argentina. La gran polémica es que el contacto no se apreció perfectamente y algunos creen que el tanto debió ser convalidado.

El penal polémico de Julián Álvarez vs. Real Madrid Embed - El penal anulado a Julián Ahora, dos meses después de lo sucedido, el Cholo Simeone hizo una entrevista con el medio DAZN y allí volvió a hablar sobre el polémico penal anulado al exfutbolista de River, pero esta vez fue tajante y no se guardó nada al respecto: "Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos ultrajados, violentados, como que pasó algo que uno siempre se pregunta ¿por qué pasó?, no se entiende y no se entenderá nunca", sentenció.

"Yo en ese momento caminaba porque no estaba viendo los penales y veo que hace el gol, pero de repente veo que no valió y pregunto ¿Qué pasó?, ya que no había visto el lanzamiento y me dicen que tocó dos veces la pelota. Cuando me dicen eso, digo que está bien si sucedió eso, pero después cuando vas a ver el partido y que la pelota no la tocó dos veces, es duro porque hay mucho trabajo a partir de una situación puntual tan importante como la desarrollaron y para transitar como la transitaron", añadió.