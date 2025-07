La contundente reflexión de Pablo Jofré, ex DT de Gutiérrez Sport Club: "Esto viene del año pasado"

Visiblemente angustiado por la situación, el ahora ex director técnico tomó la decisión de dejar el cargo frente a la deuda que presenta el club con el plantel actual y que, entendía Jofré , podría tener una influencia negativa en el aspecto futbolístico.

Este miércoles, Jofré mantuvo una entrevista en el programa Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 , y contó los motivos de su salida: “El lunes les pedimos (a los dirigentes) que si por favor podrían ayudar a los jugadores, porque es difícil enfocar después el día de partido, parece que no, pero se hace difícil el día a día”

“Yo sé que se han movido un montón para tratar de cumplir a los jugadores, pero bueno, tomamos la decisión de no continuar y se lo comunicamos ayer a los jugadores”, expresó el entrenador mendocino.

“En realidad esto no viene desde ahora, sabemos que viene desde el año pasado. Carlos (Quiroga) se hizo cargo del club y ahí estuvimos nosotros para acompañarlo. Él obviamente que debe estar triste por la situación y por ahí no puede resolverla si no tiene ayuda de otra gente. Entiendo a los dirigentes, pero para nosotros ya era difícil sostener el día a día”, afirmó.