La Ciudad de Mendoza suma un evento ciclístico internacional

La competencia se disputará el 1 de marzo, con largada y llegada en pleno centro, y ofrecerá dos distancias para ciclistas amateurs y experimentados.

Autoridades municipales y organizadores presentaron oficialmente el Gran Fondo de Mendoza en el Park Hyatt Hotel.

Autoridades municipales y organizadores presentaron oficialmente el Gran Fondo de Mendoza en el Park Hyatt Hotel.

 

Por primera vez, Mendoza será sede de un evento ciclístico de gran magnitud que trasciende lo estrictamente competitivo para transformarse en una experiencia integral, donde se combinan deporte, naturaleza y la identidad vitivinícola que distingue a la provincia: el Gran Fondo de Mendoza.

La presentación oficial se realizó en el Park Hyatt Hotel y contó con la participación de la directora de Deportes de la Ciudad, Mariana Tonn; referentes de la organización como Mauro Ayesa y Raúl Lemir; además de autoridades municipales y provinciales.

“Agradezco a la organización por traer esta prueba a la provincia y en particular a la Ciudad, que viene apostando desde hace años al turismo deportivo. Entendemos que esta carrera viene a poner al ciclismo en otro nivel y permitirá que ciclistas amateurs puedan disfrutar de una competencia a la altura de lo que se merece este deporte”, expresó Mariana Tonn.

Un evento que impulsa el deporte y la vida saludable

“Desde la Ciudad, junto al intendente Ulpiano Suarez, estamos convencidos de que el deporte y la actividad física contribuyen a la prevención y a la salud de la población. No se trata solo de lo que sucede el día de la competencia, sino de todo el proceso de preparación y de cómo impacta positivamente en la vida y la salud de quienes participan”, agregó la funcionaria.

El Gran Fondo de Mendoza se disputará el 1 de marzo, con largada y llegada en la intersección de Chile y Sarmiento, y contará con dos distancias: una de 110 kilómetros, destinada a ciclistas con mayor experiencia y nivel de entrenamiento, y otra de 50 kilómetros, orientada a pedalistas amateurs que practican la actividad de manera recreativa.

Recorridos entre ciudad, montaña y paisajes emblemáticos

El trayecto más extenso partirá desde Chile y Sarmiento, atravesará el Parque General San Martín, el Corredor del Oeste, Chacras de Coria y la Ruta 82, pasando por Blanco Encalada, Cacheuta y el túnel hasta Potrerillos. Luego, los ciclistas regresarán por el mismo camino para finalizar frente a la Plaza Independencia.

En tanto, quienes participen de la distancia de 50 kilómetros realizarán un retome a la altura de Luján y volverán al punto de llegada por la misma traza, disfrutando de un circuito que combina entorno urbano y paisajes naturales.

Actividades previas, inscripciones y categorías

Las acreditaciones se llevarán a cabo el sábado 28 en el Park Hyatt Hotel, mientras que en paralelo se desarrollará la Expo Gran Fondo en la Plaza Independencia, que permanecerá abierta hasta el domingo 1 a las 15.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y la participación incluye acceso a la carrera elegida, jersey oficial del evento, sistema de cronometraje con chip y número de corredor, kit básico con maillot de alta gama en la talla seleccionada y obsequios de patrocinadores, medalla finisher para quienes completen el recorrido, seguro del corredor, puestos de hidratación con agua, frutas y snacks durante el circuito y en la llegada, atención médica, además de comida y bebida al finalizar.

Las categorías participantes serán Elite, Juveniles (desde los 16 años), Damas y Caballeros en todas las edades, y Ciclismo adaptado. Se podrá competir tanto en bicicleta de ruta como en mountain bike.

