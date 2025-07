La chicana de Hernán López Muñoz a los hinchas de Platense tras el 0-0 ante Argentinos: "En el colegio me enseñaron que..."

En el primer clásico del torneo Clausura, Platense y Argentinos Juniors empataron 0-0 en un aburrido encuentro en Vicente López . Con los arqueros como grandes protagonistas, el Bicho de la Paternal y el Calamar no pudieron romper el marcador ambos siguen sin sumar sus primeros tres en el certamen.

La chicana de Hernán López Muñoz a los hinchas de Platense

No obstante, Hernán López Muñoz, uno de los flamantes refuerzos del Bicho, no se quedó callado y les respondió a los hinchas calamares en zona mixta: “Me estaban mostrando la estrella, pero en el colegio me enseñaron que cinco es más que uno”, sostuvo el sobrino nieto de Diego Armando Maradona haciendo alusión a la cantidad de trofeos que tiene el Bicho en sus vitrinas.