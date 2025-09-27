La bronca de Leandro Romagnoli contra el arbitraje tras el 2-2 frente Platense: "La del gol que estaba desesperado por no..."

San Martín de San Juan no logra escaparse de la zona de descenso. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli se ubica en el anteúltimo puesto en la Tabla Anual y en la de promedios, y a pesar de que no está último en ninguna de las dos estaría perdiendo la categoría, ya que Aldosivi está en el puesto 30° en ambas tablas.

El pasado viernes por la noche, el Santo sanjuanino estaba a segundos de llevarse tres puntos de oro en su visita a Vicente López. Con goles del Pulpo González y Maestro Puch, el Verdinegro le ganaba 2-1 a Platense, pero sobre el final apareció Maximiliano Rodríguez y decretó el 2-2 final. Tras concluir el encuentro, el histórico futbolista de San Lorenzo se acercó a las autoridades del encuentro y les reclamó que el tiempo que dieron era innecesario.

El palito de Leandro Romagnoli al arbitraje Ya en zona mixta, el Pipi Romagnoli analizó el empate con sabor agridulce y disparó fuertemente contra la terna arbitral: "Te vas con una sensación de tristeza porque en la última nos empataron un partido que para nosotros estaba cerrado. A veces sentís las chiquitas, la del gol que estaba desesperado por no cobrar... Te van metiendo en tu arco, pero no hay que quejarse ni mucho menos. Somos los responsables", sentenció el entrenador en diálogo con ESPN.

El palito del Pipi Romagnoli al arbitraje tras el empate ante Platense (Créditos: ESPN)

Luego, cuando le preguntaron sobre su continuidad al frente de San Martín de San Juan, ya que había rumores de una salida del club, aseguró que está preparado para continuar: "Yo no escuché nada, tengo fuerzas Sabemos que tenemos que ganar. Hoy quedó la sensación de haberlo tenido. Apuntaremos al partido que viene. Las decisiones las toma Jorge Miadosqui, pero uno tiene la fuerza de estar y de seguir".