Durísima sanción de la Liga Mendocina de Fútbol al jugador que le rompió el tabique a otro

La Liga Mendocina de Fútbol comunicó la suspensión al jugador que aplicó un terrible golpe a un rival que generó polémica.

Así quedó Emiliano Britos tras la agresión que sufrió por parte de Matías Chimi Navarro en un partido de la Liga Mendocina.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina de Fútbol dio a conocer en el último boletín de sanciones la suspensión de oficio que tomó con el jugador Matías Navarro, quien había aplicado un tremendo codazo a un rival en un encuentro del torneo local.

El experimentado futbolista, quien jugó en Huracán Las Heras y Atlético San Martín entre otros equipos, había sido noticia hace dos semanas tras conocerse el video del terrible golpe contra Emiliano Britos, jugador de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de un partido correspondiente a la décima fecha.

El golpe del Chimi Navarro El golpe del Chimi Navarro

Cabe recordar que por la agresión, Navarro no recibió ninguna sanción en ese momento por el árbitro Diego Monroy, mientras que Britos sufrió fractura de tabique y arco cigomático derecho, por lo que tuvo que ser intervenido días después.

La durísima sanción de la Liga Mendocina de Fútbol a Matías Navarro En el último boletín oficial, el Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina informó la sanción de seis meses para el futbolista de Fundación Amigos por el Deporte, quien recién podrá volver a jugar en marzo del año próximo.