La bronca de Enzo Pérez por no jugar la revancha

Enzo Pérez, una de los principales figuras de River, no podrá jugar la revancha del jueves 29 en Asunción. En el minuto 42 del primer tiempo, Enzo fue fuerte abajo en el centro del campo y recibió la tercera amonestación que no le permitirá estar en la vuelta en La Nueva Olla, de Asunción.

Confirmada la lesión de Ponzio, que jugó infiltrado en Brasil y sufrió una dolencia muscular mayor, Marcelo Gallardo deberá rearmar el mediocampo ante Cerro Porteño y Bruno Zuculini surge como el candidato a ocupar el lugar.

Tras el partido mostró su bronca pero, a la vez, fue mesurado: "Sabía que tenía amarilla, pero le haría un mal al equipo si no juego con esta intensidad. Lo más importante no es uno, si no lo que hacemos como grupo".