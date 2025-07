La autocrítica de Leandro Paredes en su regreso a Boca tras el 1-1 frente a Unión: "Tenemos mucho..."

“Feliz de volver, feliz de jugar con esta camiseta, en esta cancha. Lamentablemente no pudimos obtener el resultado que queríamos, pero bueno, esto recién empieza y tenemos mucho por mejorar”, reconoció el campeón del mundo en diálogo exclusivo con el canal oficial del club.

Desde lo físico, aseguró que está mejor de lo que pensaba y que su evolución irá partido a partido: “Después de unas vacaciones largas y de entrenar poco con el plantel, me sentí muy bien. Ojalá pueda seguir poniéndome de la mejor manera para dar una mano”.

El campeón del mundo también contó lo que vivió desde que volvió al país: “Trato de disfrutar mucho. Volver a Boca para mí es espectacular. Lo que estoy viviendo es espectacular. Me pasó en el partido con Argentinos, también con jugadores de Unión que me felicitaron y me agradecieron”.