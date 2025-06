La autocrítica de Carlo Ancelotti tras su debut en Brasil y en la previa de enfrentar a Paraguay: "Tenemos que mejorar"

Podría lograrlo este martes en caso de que venza a la Selección de Paraguay como local, y que Venezuela no haga lo propio en su visita a Uruguay. Sin embargo, no será un tarea sencilla, ya que el equipo de Gustavo Alfaro Viene invicto hace 9 encuentros y la Verdeamarela aún no logra mejorar su nivel futbolístico, cosa que reconoce el propio técnico italiano.