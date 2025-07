La advertencia de Marcelo Gallardo por las cláusulas millonarias a los juveniles en River: "Son chicos..."

“Lencina me pone muy feliz porque es un chico del club. Venía mostrando sus cualidades hace tiempo y que haya coronado un buen partido con dos goles le viene muy bien a él y a nosotros como equipo. Hay que seguir potenciándolo”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo bancó a Lencina y habló claro sobre los juveniles de River

El DT de River también fue consultado por Bautista Dadín, un juvenil que todavía no debutó en Primera pero ya fue blindado por el club con una cláusula altísima. Gallardo fue contundente: “Por ahí se genera esto de las cláusulas de los cien millones y eso confunde. Esto es un método que el club está teniendo, no para exponer a los futbolistas, sino para tener un respaldo. No tiene que confundir ni a los chicos ni a la gente”, aclaró.