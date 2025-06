Kylian Mbappé felicitó al PSG por haber conseguido su primera Champions League: "Finalmente ha llegado"

"El gran día finalmente ha llegado. La victoria y con el estilo de todo un club. Felicidades, PSG " escribió en su perfil oficial de Instagram el internacional galo, que jugó siete temporadas en el club parisino en las que no pudo ganar la máxima competición continental.

El texto acompañaba a un pequeño vídeo del momento en el que se grababa en la Copa el nombre del nuevo ganador junto a la frase "We are Paris".

El capitán del equipo de Luis Enrique, Marquinhos, se mostró muy feliz después de conquistar la Champions tras ganar 5-0 al Inter. En declaraciones a Movistar Plus, recordó a muchos jugadores que no lo consiguieron antes y alabó a Mbappé .

"Lo merecía. Es el destino. No sabemos cómo va a ser nuestra vida. Kylian es un grande que merece mucho. Ha pasado mucho con nosotros aquí. Es un gran amigo y un gran compañero. Ha dado todo para París. Los números que tiene, los partidos que ha hecho... Lo ha dado todo e infelizmente no lo ha conseguido. No sólo él. También Neymar, Di María, Thiago Silva... Pienso en muchos que merecieron esta Copa. Nosotros la conseguimos y hay que valorarla mucho", indicó.