Kevin Lómonaco habló sobre su futuro en Independiente tras el 2-1 ante Gimnasia (M): "Después se verá..."

Tras el final del partido, el defensor que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina en la última fecha de Eliminatorias, habló sobre su futuro en el club y se refirió a una posible salida, aunque sin plazos determinados: "Trato de tomarlo con tranquilidad. Yo estoy en Independiente , me entrego a full a Independiente. Después se verá lo que pase, pero mi cabeza está en Independiente, estoy bien acá y muy contento", sentenció.

Qué dijeron desde la dirigencia de Independiente sobre una posible salida de Kevin Lomónaco

El equipo que quiera llevarse al ex Tigre y Bragantino deberá pagar 20 millones de dólares y el secretario general Daniel Seoane ya avisó que no se irá por menos de ese monto: “Si no llega una oferta interesante desde Europa, se quedará en el Rojo”, aseguró días atrás.