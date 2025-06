Julián Santero fue sancionado por su reacción tras una polémica maniobra en el Turismo Carretera

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC emitió un comunicado detallando la sanción para Julián Santero : una multa de $600.000, por infringir el Art. 55 INC. 07-15 (dirigirse de forma inadecuada al Comisario Deportivo en el momento del reclamo)”. Santero tiene tiempo para depositar el importe de la multa dentro de los 30 días de notificado.

“Quería analizar la maniobra y charlar. Entiendo la sanción y la había entendido también el domingo aunque estuviese caliente y aunque no me hubiese gustado, la entiendo y la acepto”, agregó. Y detalló: “Hay una pequeña diferencia de criterios entre el que utilizó el comisario deportivo en ese momento y el mío. Yo no le veo tanta gravedad al contacto que tuvimos con Werner, lo considero un pequeño roce de carrera, mientras que el comisario lo consideró contacto lateral, que está prohibido”.