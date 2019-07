Juegos Panamericanos: la agenda del día para los argentinos

Gimnasia artística

15.30 - Final salto: Martina Dominici

17.00 - Final barras asimétricas: Martina Dominici y Abigail Magistrati

17.00 - Final anillas: Federico Molinari y Daniel Villafañe

Beach vóley

13.40 - Medalla de bronce: Nicolás Capogrosso y Julián Azaad vs. Canadá

15.30 - Medalla dorada: Ana Gallay y Fernanda Pereyra vs. Estados Unidos

Béisbol

17.05 - Segunda fecha del Grupo B masculino: Argentina vs. Colombia

Bowling

11.00: Lucas Legnani

Boxeo

A partir de las 15 - Semifinales: Ramón Quiroga vs. Rodrigo Marte (Dom) en 52kg, Leonela Sánchez vs. Yeni Arias (Col) en 54-57kg, Dayana Sánchez vs. Esmeralda Falcón (Mex) en 57kg

Canotaje velocidad

12.15 - Final K1 200m: Rubén Rézola

12.40 - Final K1 200m: Sabrina Ameghino

Esquí náutico

12.00 - Final Overall: Tobías Giorgis

18.00 - Final Wakeboard: Ulf Ditsch

Handball - Con la mendocina Macarena Sans

22.30 - Final femenina: Argentina vs. Brasil

Hockey

12.00 - Primera fecha Grupo B masculino: Argentina vs. Chile

Pentatlón moderno

Relevos mixto: Pamela Zapa y Leandro Silva

11.00 - Ronda clasificación esgrima

14.30 - Natación

15.30 - Esgrima bonus round

16.45 - Equitación

18.15 - Laser run

Sóftbol

20.00 - Ronda preliminar masculina: Argentina vs. Perú

Levantamiento de pesas

14.00 - Soledad Santillán - 87kg

Squash

13.30 - Ronda preliminar grupo A: Etchechoury, Grasso y Falcione vs. Colombia

Surf

11.25 - Leandro Usuna en Open Surf

12.45 - Lucía Indurain en Open Surf

13.35 - Ornella Pellizzari en Open Surf

15.10 - Santiago Muñiz en Open Surf

17.40 - Mariano de Cabo en SUP Surf

18.45 - Lucía Cosoleto en SUP Surf

Tenis

No antes de las 13 - Segunda ronda: Guido Andreozzi vs. B. Newman (Bahamas)

No antes de las 19 - Primera ronda: Catalina Pella y Nadia Podoroska vs. Morales y Weedon (Guatemala)

No antes de las 21 - Primera ronda: Victoria Bosio y Francisco Cerúndolo vs. Iamachkine y Galdos (Perú)

No antes de las 21 - Segunda ronda: Guido Andreozzi y Facundo Bagnis vs. Newman y Roberts (Bahamas)

Tiro

11.00 - Trap: Fernando Borello y Fernando Vidal Sanz

11.00 - 50m Rifle tres posiciones: Martín Pasero y Alexis Eberhardt