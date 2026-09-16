¡Increíble coincidencia! Tres definiciones por penales al mismo tiempo en Argentina y Sudamérica
Copa Argentina, Libertadores y Sudamericana terminaron con tandas de penales en simultáneo durante una noche insólita para el fútbol sudamericano.
El fútbol regaló una de esas coincidencias difíciles de imaginar. Este miércoles por la noche, tres partidos que se disputaban al mismo tiempo terminaron definiéndose con tiros penales: Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, Liga de Quito frente a Palmeiras por la Libertadores y Atlético Mineiro contra Santos por la Sudamericana.
Tres tandas de penales, tres clasificados
En Quito, Liga de Quito derrotó 3-2 a Palmeiras y consiguió igualar 3-3 el marcador global después de la victoria brasileña por 1-0 en la ida. La serie se definió desde los doce pasos y allí el Verdao se impuso 4-3, con Carlos Miguel como figura al contener dos remates. Palmeiras avanzó a las semifinales de la Libertadores, donde se enfrentará con Fluminense.
Casi al mismo tiempo, en Belo Horizonte, Atlético Mineiro logró una remontada ante Santos. El Galo ganó 4-2 en los 90 minutos, igualó 4-4 el global después de haber perdido 2-0 en la ida y llevó la definición a los penales. Allí se impuso 3-1 gracias a la actuación de Gabriel Delfim, quien atajó tres ejecuciones y selló la clasificación a las semifinales de la Sudamericana.
Y en Argentina también hubo definición desde los doce pasos
En el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, Atlético Tucumán parecía quedar eliminado ante Independiente Rivadavia, pero el Decano consiguió el empate 1-1 en el tercer minuto de descuento y llevó el partido a los penales. En la tanda, el conjunto tucumano se impuso 3-2 y eliminó al último campeón de la Copa Argentina para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
Así, durante una misma franja de la noche, hubo tres partidos, tres empates globales y tres tandas de penales en competencias diferentes. Palmeiras, Atlético Mineiro y Atlético Tucumán terminaron festejando sus respectivas clasificaciones, en una coincidencia extraordinaria que convirtió al miércoles 16 de septiembre en una noche particular para el fútbol sudamericano.