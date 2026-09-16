¡Increíble coincidencia! Tres definiciones por penales al mismo tiempo en Argentina y Sudamérica

Copa Argentina, Libertadores y Sudamericana terminaron con tandas de penales en simultáneo durante una noche insólita para el fútbol sudamericano.

El arquero de Palmeiras, Carlos Miguel dos Santos, atajó el penal decisivo frente a Liga de Quito y le dio la clasificación al Verdao.

El fútbol regaló una de esas coincidencias difíciles de imaginar. Este miércoles por la noche, tres partidos que se disputaban al mismo tiempo terminaron definiéndose con tiros penales: Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, Liga de Quito frente a Palmeiras por la Libertadores y Atlético Mineiro contra Santos por la Sudamericana.

Tres tandas de penales, tres clasificados CARLOS MIGUEL, EL HÉROE DE LA CLASIFICACIÓN DE PALMEIRAS



El arquero del Verdao atajó el último penal ante Liga de Quito y fue fundamental para que su equipo avance a las semifinales.



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/D4Dcfpwc9Q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 17, 2026 En Quito, Liga de Quito derrotó 3-2 a Palmeiras y consiguió igualar 3-3 el marcador global después de la victoria brasileña por 1-0 en la ida. La serie se definió desde los doce pasos y allí el Verdao se impuso 4-3, con Carlos Miguel como figura al contener dos remates. Palmeiras avanzó a las semifinales de la Libertadores, donde se enfrentará con Fluminense.

El #AtléticoMineiro le GANÓ 3-1 en los PENALES a #Santos y es SEMIFINALISTA de la #CopaSudamericana con 3 PENALES ATAJADOS de GABRIEL DELFIM.



Enfrentará a #MontevideoCityTorque o #Cienciano en las Semis. pic.twitter.com/LTYJBE4wBK — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 17, 2026 Casi al mismo tiempo, en Belo Horizonte, Atlético Mineiro logró una remontada ante Santos. El Galo ganó 4-2 en los 90 minutos, igualó 4-4 el global después de haber perdido 2-0 en la ida y llevó la definición a los penales. Allí se impuso 3-1 gracias a la actuación de Gabriel Delfim, quien atajó tres ejecuciones y selló la clasificación a las semifinales de la Sudamericana.

Y en Argentina también hubo definición desde los doce pasos ¡Así fue la clasificación de @ATOficial! pic.twitter.com/INvtQypbHf — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 17, 2026 En el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, Atlético Tucumán parecía quedar eliminado ante Independiente Rivadavia, pero el Decano consiguió el empate 1-1 en el tercer minuto de descuento y llevó el partido a los penales. En la tanda, el conjunto tucumano se impuso 3-2 y eliminó al último campeón de la Copa Argentina para meterse entre los cuatro mejores del certamen.