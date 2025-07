"Impresiona lo que han hecho en el Gambarte": la reflexión de Pol Fernández en su regreso a Mendoza

pol fernandez.jpeg Pol Fernández brindó una conferencia de prensa este martes. Federico Acosta.

Qué dijo Pol Fernández del Gambarte

"La verdad impresiona lo que han hecho en el Gambarte. Quería felicitarlos publicamente, ya lo he hecho personalmente a cada uno. Estoy muy contento de ser parte de este momento, no me lo quería perder, así que estoy disfrutando el día a día, esperando que llegue el día del evento para pasarla bien todos juntos y poder ser parte de un día histórico para el club", manifestó Pol Fernández este mediodía.