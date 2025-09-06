Horacio Zeballos se consagró campeón del US Open en dobles con Granollers

El argentino Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers se proclamaron este sábado campeones del dobles masculino del Abierto de Estados Unidos , tras superar en la final a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

El triunfo fue una verdadera hazaña, ya que Granollers y Zeballos remontaron el primer set y salvaron tres saques para campeonato de Skupski y Salisbury (en el segundo set) y ganar el último para cerrar el partido por 3-6, 7-6(4) y 7-5 en 2 horas y 24 minutos.

Es el segundo Grand Slam para la pareja, que este 2025 también se coronaron en Roland Garros, precisamente ante Salisbury y Skupski, que suman cinco "grandes" por separado entre los dos.

La pareja del argentino y el español, formada en 2019, había perdido tres finales de Grand Slam antes de conquistar este 2025 sus dos primeros "grandes", con 39 años Granollers y 40 Zeballos .

El partido

Este sábado, el catalán y el platense entregaron el primer set a los británicos, antes de sumar el segundo set en un 'tie-break' en el que fueron dominantes. En el último set, Zeballos y Granollers, con 5-4 en contra y al saque, se encontraron 0-40, afrontando tres saque para partido para Salisbury y Skupski. Las salvaron todas con cinco puntos consecutivos -cuatro errores de Skupski- con los que igualaron el parcial.

Con Skupski, tocado, al saque, la dupla hispanoargentina se puso 0-40, con tres pelotas de "break". Aprovecharon la segunda para el 6-5 al saque y, desde ahí, conquistar Nueva York.

"Llevamos (con Zeballos) mucho tiempo luchando juntos. Y sí, este año estamos obteniendo resultados increíbles. Me hace muy feliz hacerlo con él, porque peleamos con todas nuestras fuerzas", afirmó Granollers en la ceremonia de entrega de premios.

"Honestamente, no me puedo creer que acabemos de ganar el Abierto de Estados Unidos. Es increíble estar aquí. Quiero decir, con toda esta gente viéndonos… Siempre es difícil encontrar un público tan bueno para el dobles", respondió Zeballos.

Además de sus dos Grand Slam, Granollers y Zeballos han ganado juntos ocho torneos Masters 1.000.