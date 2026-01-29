Horacio Zeballos perdió en semifinales y ya no quedan argentinos en el Abierto de Australia

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en dobles ante el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski y se despidieron del certamen.

La pareja hispano-argentina, tercera preclasificada del torneo, tuvo una oportunidad clara para estirar la definición cuando dispuso de un set point en el segundo parcial, pero no logró capitalizarlo y terminó cediendo en el tiebreak. El saque sólido de Harrison y Skupski y su efectividad en los puntos decisivos fueron determinantes para cerrar el encuentro en sets corridos.

El primer set se inclinó rápidamente en favor del dúo anglo-estadounidense, que consiguió un quiebre clave a mitad del parcial y sostuvo la ventaja con autoridad. Zeballos y Granollers tuvieron dificultades para contener el servicio rival y no lograron generar chances suficientes para revertir el desarrollo, lo que permitió a sus adversarios cerrar la manga por 6-3.

En el segundo set, el partido ganó en paridad y tensión. El argentino y el español lograron un quiebre importante y llegaron a estar cerca de forzar un tercer set, pero no pudieron sostener la ventaja. El desenlace llegó en un tiebreak muy ajustado, donde Skupski mostró mayor templanza en los momentos decisivos para sellar el 7-6(7) definitivo.

Pese a la derrota, la dupla Zeballos-Granollers continúa consolidada entre las mejores del circuito, con 10 títulos en conjunto, incluidos el US Open y Roland Garros 2025, además de otras semifinales alcanzadas en Melbourne en 2022 y 2023.