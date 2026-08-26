Gol mendocino en Inglaterra: Valentín Castellanos volvió a convertir y West Ham avanzó en la Carabao Cup

Valentín “Taty” Castellanos volvió a gritar gol en Inglaterra y lo hizo en una noche que terminó con buenas noticias para West Ham. El delantero mendocino ingresó en el segundo tiempo y convirtió uno de los tantos del triunfo por 4-1 ante Southampton , resultado que le permitió al conjunto londinense avanzar a la tercera ronda de la Carabao Cup .

Castellanos comenzó el partido en el banco, pero Nuno Espírito Santo decidió mandarlo a la cancha a los 14 minutos del complemento , cuando West Ham ganaba 2-1.

Y el mendocino tardó apenas un cuarto de hora en responder.

A los 29 minutos de la segunda etapa, Joel Veltman apareció por derecha y metió un pase atrás , dejando la pelota servida para Castellanos. El atacante llegó desde el centro del área y solamente tuvo que empujarla con el arco prácticamente vacío para establecer el 3-1 .

El gol significó mucho más que un nuevo festejo para el mendocino. Fue su tercera conquista en apenas dos partidos de la Carabao Cup , una cifra que lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores de la competencia.

Castellanos comparte actualmente el liderazgo de esa clasificación con Ched Evans y Harry Leonard, todos con tres tantos.

Una respuesta después de un comienzo complicado

El gol llegó en un momento en el que West Ham necesitaba recuperar confianza.

El equipo londinense descendió la temporada pasada y comenzó su recorrido en la Championship con un empate y una derrota, un arranque que generó dudas alrededor del equipo.

Castellanos también estuvo en el centro de algunos rumores durante el mercado de pases, pero finalmente decidió continuar en Londres para afrontar el desafío de intentar devolver al West Ham a la Premier League.

Mientras tanto, la Carabao Cup le está entregando otra historia.

Con tres goles en el certamen, el mendocino empieza a recuperar protagonismo y demuestra que puede ser una pieza importante para el equipo de Espírito Santo.

Y esta vez hubo premio doble: gol del mendocino, victoria contundente y clasificación.

Para Castellanos, una buena manera de volver a hacerse escuchar en Inglaterra.