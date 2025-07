Godoy Cruz, desaprobado: el equipo de Solari no estuvo a la altura de la fiesta en el Gambarte

Godoy Cruz no estuvo a la altura. La vuelta al Feliciano Gambarte significó muchísimo para los hinchas , pero el equipo defraudó y se lleva un desaprobado gigante. Por el resultado (0 a 0) y, sobre todo, por el rendimiento.

No hubo fútbol. El equipo de Esteban Solari repitió viejos errores, no encontró sociedades, generó poco y, cuando lo hizo, fue gracias a pelotazos cruzados, a centros al área de un pobre Sarmiento que se fue conforme con el punto. De juego colectivo, nada.

La gente copó el estadio y esperaba más. “La energía” que el hincha transmitió desde las tribunas -cómo dijo el propio DT en la previa que iba a suceder- pareció no ser suficiente. Más allá de que el equipo se entregó al máximo, faltó fútbol , como casi siempre en esta temporada. Por eso la disconformidad.

El juego de extremos parece no darle resultados a Solari. Altamira y Andino se pierden, luchan en el mano a mano, pero no desequilibran, no generan. Y Auzmendi, en el choque con los centrales perdió siempre.