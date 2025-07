Fernando Gago perdió en su debut como DT de Necaxa y tuvo un cruce con los periodistas: "No me hablen de..."

Tras el final del partido, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y allí tuvo un fuerte cruce con un periodista: “Hablemos del partido, no importa lo que significo yo, al contrario, yo soy el entrenador del Necaxa y eso me corresponde y eso es lo más importante que tengo”, sentenció el DT, al ser cuestionado sobre sus anteriores ciclos en Boca y Chivas de Guadalajara.

Fernando Gago se cruzó con un periodista en su debut como DT de Necaxa

“Soy un entrenador de futbol, voy a tener procesos en clubes o no, por ahí me quedo toda la vida a dirigir acá, no lo sé lo más importante por hoy es la institución y a eso me debo”, agregó.