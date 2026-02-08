En vivo: con un doblete de Pellegrini en dos minutos, Vélez derrota 2-0 a Boca en el Amalfitani

En una ráfaga furiosa, el delantero ex Estudiantes de La Plata metió dos golpes letales y Vélez le gana 2-0 a Boca en Liniers.

Leandro Paredes maneja los hilos del mediocampo de Boca en Liniers.

Boca Juniors cae 2-0 ante Vélez Sarsfield en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 en el estadio José Amalfitani de Liniers. Es el primer enfrentamiento contra Guillermo Barros Schelotto desde que se dejó de ser el DT en 2018.

En el minuto 17 del segundo tiempo, Vélez abrió el marcador del Jose Amalfitani. El elenco de Liniers ejecutó una sorpresiva jugada colectiva desde una pelota parada que finalizó con el cabezazo preciso de Matías Pellegrini.

El gol de Matías Pellegrini para el 1-0 de Vélez Matías Pellegrini marcó el 1-0 de Vélez ante Boca. Además, en el minuto 21, el Fortín aprovechó otro error defensivo de Boca y Matías Pellegrini convirtió el doblete que adelantó a su equipo 2-0.