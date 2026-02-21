En vivo: con un cabezazo de Osella, Independiente Rivadavia le gana 1-0 al Rojo y vuelve a la cima

Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Apertura en el estadio Bautista Gargantini, en un cruce que puede marcar el rumbo en la lucha por la clasificación.

La apertura del marcador para el Azul del Parque llegó a los 17', luego de un desborde y centro perfecto de Sebastián Villa, por el segundo palo apareció Alejo Osella y metió un cabezazo impecable para decretar el 1-0 de Independiente Rivadavia ante el Rojo.