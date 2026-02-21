Presenta:

En vivo: con un cabezazo de Osella, Independiente Rivadavia le gana 1-0 al Rojo y vuelve a la cima

Tras una asistencia perfecta de Sebastián Villa, Alejo Osella metió un testazo al ángulo y la Lepra derrota a Independiente.

Gonzalo Ríos aguanta la pelota mientras "camisetea" al defensor del Rojo que lo marca. La Lepra gana en el Gargantini. 

Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Apertura en el estadio Bautista Gargantini, en un cruce que puede marcar el rumbo en la lucha por la clasificación.

La apertura del marcador para el Azul del Parque llegó a los 17', luego de un desborde y centro perfecto de Sebastián Villa, por el segundo palo apareció Alejo Osella y metió un cabezazo impecable para decretar el 1-0 de Independiente Rivadavia ante el Rojo.

Alejo Osella marcó el 1-0 de la Lepra ante el Rojo

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Independiente

