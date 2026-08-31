En vivo: San Lorenzo empata 0-0 con Instituto de Córdoba, que va por el triunfo y la cima de la Zona A
San Lorenzo afronta un duro enfrentamiento ante uno de los mejores equipos en lo que va del Torneo Clausura. Si la Gloria gana, alcanzará la cima.
San Lorenzo tendrá un duro compromiso este lunes, cuando visite a Instituto de Córdoba por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un buen resultado que le permita salir del fondo de la tabla.
El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Juan Domingo Perón y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.
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