En vivo: River empata 0-0 con Rosario Central y le anularon un gol a Driussi por offside

River, que viene de dos triunfos consecutivos, va por su tercera victoria al hilo frente al Rosario Central de Ángel Di María.

Facundo Colidio conduce el balón entre Coronel y Di María.&nbsp;

Fotobaires

River tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos

El minuto a minuto de Rosario Central vs River Plate

