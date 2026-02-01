En vivo: River empata 0-0 con Rosario Central y le anularon un gol a Driussi por offside

River tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central , por la tercera fecha del Torneo Apertura , donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos