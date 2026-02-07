Presenta:

En vivo: River cae 3-0 ante Tigre y juega con diez hombres por la expulsión de Fausto vera

Por la fecha 4, River es goleado por Tigre en el Monumental por los tantos de Tiago Serrago al minuto 5, David Romero a los 15' y Nacho Russo a los 50'.

River enfrenta a Tigre en el Monumental.

River enfrenta a Tigre en el Monumental.

Por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate quiere recuperar la punta de la Zona B y se mide en casa contra Tigre. Este encuentro marca el regreso de Gonzalo "Pity" Martínez al Monumental tras su salida en el último mercado de pases.

El gol de Serrago para el 1-0 de Tigre

El gol de David Romero para el 2-0 de Tigre

El gol de Nacho Russo para el 3-0 de Tigre

El minuto a minuto de River - Tigre

