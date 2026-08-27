En vivo: Las Leonas le ganan a Australia 1-0 y se meten en la final del Mundial
Argentina, con gol de Juli Jankunas, se impone en Bélgica y está a un paso de volver a disputar el partido decisivo del certamen mundial.
Argentina, con gol de Juli Jankunas, se impone en Bélgica y está a un paso de volver a disputar el partido decisivo del certamen mundial.
Las Leonas enfrentan a Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará meterse en la definición del certamen, cuatro años después de haber conseguido el subcampeonato en España-Países Bajos 2022.
Quien gane este partido será rival de Países Bajos en la final.