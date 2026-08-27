Presenta:
Las Leonas, en busca de una nueva final.&nbsp;
En Vivo

En vivo: Las Leonas le ganan a Australia 1-0 y se meten en la final del Mundial

Argentina, con gol de Juli Jankunas, se impone en Bélgica y está a un paso de volver a disputar el partido decisivo del certamen mundial.

MDZ Deportes

Las Leonas enfrentan a Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará meterse en la definición del certamen, cuatro años después de haber conseguido el subcampeonato en España-Países Bajos 2022.

Quien gane este partido será rival de Países Bajos en la final.

Seguí el minuto a minuto del partido de Las Leonas vs. Australia

¡Gol de Las Leonas!

Julieta Jankunas marcó el 1-0 de Las Leonas contra Australia

¡Argentina rompió el cero! Tras una gran jugada preparada de córner corto, Sofía Cairó filtró la bocha hacia el punto penal y Julieta Jankunas apareció para definir y poner el 1-0.

Final del tercer cuarto

A falta de quince minutos, Las Leonas igualan el partido ante Australia y de persistir irán a penales australianos.

Tarjeta verde para Las Leonas

Sofía Cairó recibió tarjeta verde a los 10' del 3Q y deberá permanecer dos minutos fuera del campo de juego.

Al descanso sin diferencias

Las Leonas y Australia empatan 0-0 tras los primeros 30 minutos de juego en la semifinal del Mundial de Hockey 2026.

Córner corto para Las Leonas

A los 4' del 2Q, Argentina tuvo su primera jugada fija ante Australia.

Las Leonas buscaron abrir el marcador con un potente remate de Raposo, pero la pelota terminó impactando en el palo de Australia.

Las Leonas buscaron abrir el marcador con un potente remate de Raposo, pero la pelota terminó impactando en el palo de Australia.

Final del primer cuarto

Las Leonas y Australia igualan 0-0.

Comienza el partido en Bélgica

Las Leonas se miden ante Australia por un lugar en la final del Mundial 2026.

Formación de Las Leonas vs. Australia

Titulares: Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Sofía Cairó; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz.

Suplentes: Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortíz, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser, Lara Casas.

Archivado en

Te recomendamos