En vivo: Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y sale del fondo

Con un golazo de Matías Fernández tras asistencia de Villa, el campeón de la Copa Argentina derrota al Halcón y sale del último puesto de su zona.

Diego Bautista

Tras la obtención de la Copa Argentina, el público de Independiente Rivadavia le dio una bienvenida espectacular al equipo de Alfredo Berti hace una semana.&nbsp;

@CSIROficial

Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Defensa y Justicia en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura. El duelo, que se juega en Florencio Varela, marca el cierre de la temporada para la Lepra, con Bruno Amiconi como árbitro y transmisión de ESPN Premium.

El gol de Matías Fernández para el 1-0 de la Lepra ante el Halcón

El minuto a minuto de Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia

