En vivo: con gol del paraguayo Ávalos, Independiente le gana 1-0 a Newell's en Rosario

En Rosario, desde las 22.15, el Rojo y la Lepra rosarina buscarán sus primeras victorias en el Torneo Apertura 2026.

Puro oportunismo. Gabriel Ávalos aprovechó un rebote de Arias y resolvió de volea para marcar el 1-0 de Independiente en Rosario.

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Independiente derrota 1-0 a Newell’s en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El centrodelantero Gabriel Ávalos puso el primero para el Rojo, a loas 34 minutos del primer tiempo.

El delantero paraguayo capitalizó un rechazo corto de Gabriel Arias y el Rojo, que había tenido la más clara, derrota a Newell's en Rosario.

El delantero paraguayo capitalizó un rechazo corto de Gabriel Arias y el Rojo, que había tenido la más clara, derrota a Newell's en Rosario.

Unos minutos después, el partido estuvo detenido porque los hinchas de Newell's arrojaron al campo de juego todo tipo de proyectiles (palos, encendedores) a Ignacio Malcorra, muy resistido por el público local dado su paso por Rosario Central.

A Nacho Malcorra le hicieron sentir su pasado en Rosario Central

Pese a ello, con el correr de los minutos las cosas se calmaron y el árbitro Daniel Zamora recibió las garantías de la policía para continuar con el encuentro.