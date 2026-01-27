Presenta:

Deportes

|

Independiente

En vivo: con gol del paraguayo Ávalos, Independiente le gana 1-0 a Newell's en Rosario

En Rosario, desde las 22.15, el Rojo y la Lepra rosarina buscarán sus primeras victorias en el Torneo Apertura 2026.

MDZ Deportes

Puro oportunismo. Gabriel Ávalos aprovechó un rebote de Arias y resolvió de volea para marcar el 1-0 de Independiente en Rosario.&nbsp;

Puro oportunismo. Gabriel Ávalos aprovechó un rebote de Arias y resolvió de volea para marcar el 1-0 de Independiente en Rosario. 

Fotobaires

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Independiente derrota 1-0 a Newell’s en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El centrodelantero Gabriel Ávalos puso el primero para el Rojo, a loas 34 minutos del primer tiempo.

El delantero paraguayo capitalizó un rechazo corto de Gabriel Arias y el Rojo, que había tenido la más clara, derrota a Newell's en Rosario.

Te Podría Interesar

El gol de Gabriel Ávalos para el 1-0 de Independiente

Ávalos marcó el gol de Independiente ante Newells

Ávalos marcó el gol de Independiente ante Newells

Unos minutos después, el partido estuvo detenido porque los hinchas de Newell's arrojaron al campo de juego todo tipo de proyectiles (palos, encendedores) a Ignacio Malcorra, muy resistido por el público local dado su paso por Rosario Central.

A Nacho Malcorra le hicieron sentir su pasado en Rosario Central

Embed

Pese a ello, con el correr de los minutos las cosas se calmaron y el árbitro Daniel Zamora recibió las garantías de la policía para continuar con el encuentro.

El minuto a minuto de Newell's Old Boys vs Independiente

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas