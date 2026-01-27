En vivo: con gol del paraguayo Ávalos, Independiente le gana 1-0 a Newell's en Rosario
En Rosario, desde las 22.15, el Rojo y la Lepra rosarina buscarán sus primeras victorias en el Torneo Apertura 2026.
Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Independiente derrota 1-0 a Newell’s en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El centrodelantero Gabriel Ávalos puso el primero para el Rojo, a loas 34 minutos del primer tiempo.
El delantero paraguayo capitalizó un rechazo corto de Gabriel Arias y el Rojo, que había tenido la más clara, derrota a Newell's en Rosario.
Te Podría Interesar
El gol de Gabriel Ávalos para el 1-0 de Independiente
Unos minutos después, el partido estuvo detenido porque los hinchas de Newell's arrojaron al campo de juego todo tipo de proyectiles (palos, encendedores) a Ignacio Malcorra, muy resistido por el público local dado su paso por Rosario Central.
A Nacho Malcorra le hicieron sentir su pasado en Rosario Central
Pese a ello, con el correr de los minutos las cosas se calmaron y el árbitro Daniel Zamora recibió las garantías de la policía para continuar con el encuentro.