En vivo: Gimnasia y Esgrima va por la recuperación frente a Instituto en el Víctor Legrotaglie
Después de dos derrotas seguidas, Gimnasia recibe a Instituto con la obligación de sumar de a tres y con la mira puesta en enderezar el rumbo en el Apertura.
Después de dos caídas consecutivas, Gimnasia y Esgrima buscará reencontrarse con el triunfo esta noche, cuando reciba a Instituto de Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con la ilusión de hacerse fuerte en casa y apoyado por su gente.
El encuentro se disputará desde las 22.15 en el estadio Víctor Legrotaglie, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, el VAR a cargo de Jorge Baliño y será televisado en vivo por ESPN Premium.