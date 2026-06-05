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Colapinto vuelve a salir al circuito de Montecarlo para afrontar la FP2 del GP de Mónaco.
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En vivo: Franco Colapinto tuvo un pequeño impacto en su Alpine en la FP2 del GP de Mónaco

Colapinto estaba por arrancar la vuelta rápida, pero en la primera curva del circuito de Montecarlo chocó levemente contras las barreras de contención.

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Por su parte, en la parte alta, Ferrari quiere seguir dominando de la mano de sus dos pilotos (Leclerc fue el que arrasó en la FP1), pero Mercedes no se la dejará tan fácil e irá en busca de recuperar el trono que viene manteniendo desde el comienzo de la temporada.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP2 de Mónaco

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Colapinto vuelve a pista tras el susto

Buenas noticias para Franco Colapinto: tras la revisión en boxes, el equipo confirmó que no hubo daños en el monoplaza. Le colocaron nuevamente los neumáticos y ya regresó a pista cuando restan 13 minutos para el final de la sesión en Mónaco.

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Fuerte impacto de Franco Colapinto en el comienzo de su vuelta rápida

Colapinto estaba por arrancar la vuelta rápida, pero en la primera curva del circuito de Montecarlo chocó levemente contras las barreras de contención. Ahora, regresó a los boxes para que los mecánicos revisen si hubo daños graves en su monoplaza.

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Colapinto marcó su mejor tiempo en lo que va del fin de semana

Franco Colapinto salió con gomas blandas y marcó su mejor tiempo del fin de semana en Mónaco (1:14.758). Por su parte, Gasly se ubicó 6°.

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Verstappen sorprende y se pone primero

El tetracampeón del mundo, con gomas blandas, marcó un tiempazo en Montecarlo (1:13.467) y se puso primero.

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Problemas en el McLaren de Lando Norris: se quedó sin potencia y hay Virtual Safety Car

El auto del campeón del mundo se apagó en la salida del túnel y no podrá volver a la pista en todo lo que queda de la FP2.

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Colapinto sigue bajando sus tiempos en Mónaco

Franco Colapinto sigue mejorando sus tiempos en Montecarlo y ahora se ubicó en el 8° lugar con un tiempo de 1:16.140 con las gomas medias.

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Primer giro de Colapinto en la FP2

Franco Colapinto salió al circuito de Montecarlo y en su primera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:16.701 con las gomas medias.

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Hamilton y Ferrari siguen marcando el dominio en Mónaco

El siete veces campeón del mundo marcó un buen tiempo (1:14.306) en el comienzo de la segunda práctica y le sigue dando alegrías a la escudería italiana.

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