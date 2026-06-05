En vivo: Franco Colapinto tuvo un pequeño impacto en su Alpine en la FP2 del GP de Mónaco
Colapinto estaba por arrancar la vuelta rápida, pero en la primera curva del circuito de Montecarlo chocó levemente contras las barreras de contención.
Colapinto estaba por arrancar la vuelta rápida, pero en la primera curva del circuito de Montecarlo chocó levemente contras las barreras de contención.
Franco Colapinto arrancó el fin de semana del Gran Premio de Mónaco con un discreto 15° puesto en la FP1. No obstante, el argentino sabe que tiene con que mejorar y es por ello que a partir de las 12:00 (hora de Argentina) volverá a salir a las emblemáticas calles de Montecarlo para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres.
Por su parte, en la parte alta, Ferrari quiere seguir dominando de la mano de sus dos pilotos (Leclerc fue el que arrasó en la FP1), pero Mercedes no se la dejará tan fácil e irá en busca de recuperar el trono que viene manteniendo desde el comienzo de la temporada.