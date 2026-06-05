En vivo: Franco Colapinto tuvo un pequeño impacto en su Alpine en la FP2 del GP de Mónaco

Franco Colapinto arrancó el fin de semana del Gran Premio de Mónaco con un discreto 15° puesto en la FP1. No obstante, el argentino sabe que tiene con que mejorar y es por ello que a partir de las 12:00 (hora de Argentina) volverá a salir a las emblemáticas calles de Montecarlo para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres.