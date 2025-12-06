Presenta:

Deportes

|

Franco Colapinto

En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá P20 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras marcar un tiempo de 1:23.890 y largará 20° en el Yas Marina Circuit. Pierre Gasly también quedó afuera y saldrá 19°.

MDZ Deportes

Franco Colapinto disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi.

Shutterstock

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025, será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina).

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de Abu Dhabi

Live Blog Post

Tiempazo de Max Verstappen en el inicio de la Q3

El piloto neerlandés marcó un extraordinario tiempo de 1:22.295 y por el momento nadie lo puede superar a faltan de 7 minutos para el final.

Live Blog Post

Los eliminados en la Q2

  • Bearman
  • Sainz
  • Lawson
  • Antonelli
  • Stroll
Live Blog Post

Russell supera a Verstappen y es P1

El inglés, que quiere la pole aunque no tenga chances de ser campeón, le hace frente a los tres contendientes al título y marcó un gran tiempo de 1:22.730.

Live Blog Post

Los eliminados en la Q1

  • Hamilton
  • Albon
  • Hulkenberg
  • Gasly
  • Colapinto
Live Blog Post

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 20°

El piloto argentino pudo marcar un solo tiempo de 1:23.890 y esto provocó que quedara eliminado en la Q1 y tuviera que largar en el último lugar.

Live Blog Post

McLaren, muy fuerte en el final de la Q1

Piastri le sacó medio segundo a Norris con un tiempazo de 1:22.605.

Live Blog Post

Colapinto y otro tiempo anulado

El argentino había marcado un tiempo de 1:23.947 que no le alcanzaba para meterse en la Q2, pero otra vez se excedió en los límites de pista y su tiempo fue anulado.

Live Blog Post

Le eliminaron el tiempo a Colapinto

El argentino había marcado una vuelta rápida con un tiempo de 1:24.468, pero al exceder los límites de pista en la curva 9, los comisarios le anularon la vuelta.

Live Blog Post

Colapinto es el primero en salir junto a Gasly

El piloto argentino y el francés fueron los primeros en salir al Yas Marina Circuit. El número 43 salió con gomas blandas mientras que el 10 con las medias.

