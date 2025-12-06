En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá P20 en el Gran Premio de Abu Dhabi
Colapinto quedó eliminado en la Q1 tras marcar un tiempo de 1:23.890 y largará 20° en el Yas Marina Circuit. Pierre Gasly también quedó afuera y saldrá 19°.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.
La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025, será este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina).
El minuto a minuto de Colapinto en la qualy de Abu Dhabi