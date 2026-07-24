En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo en la FP2 del Gran Premio de Hungría
En su segunda vuelta rápida, Franco Colapinto mejoró su primera marca y ahora marcó un tiempo de 1:22.531.
En su segunda vuelta rápida, Franco Colapinto mejoró su primera marca y ahora marcó un tiempo de 1:22.531.
Tras no estar presente en la FP1, fue reemplazado por Paul Aron que terminó 19°, Franco Colapinto se sube por primera vez en el fin de semana al A526 para disputar la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría a las 12:00 (hora de Argentina) en el mítico y emblemático Hungaroring.