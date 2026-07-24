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Franco Colapinto sale por primera vez en el fin de semana al Hungaroring.
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En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo en la FP2 del Gran Premio de Hungría

En su segunda vuelta rápida, Franco Colapinto mejoró su primera marca y ahora marcó un tiempo de 1:22.531.

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El minuto a minuto de Colapinto en la FP2 del GP de Hungría

Mejora sus tiempos Colapinto

En su segunda vuelta rápida, Franco Colapinto mejoró su primera marca y ahora marcó un tiempo de 1:22.531.

Hamilton, la primera referencia de punta

1:19.648 es el registro del británico, que demuestra el gran rendimiento de Ferrari, con Leclerc en el segundo lugar de la FP2.

Primer tiempo de Colapinto en el Hungaroring

1:23.553 fue el primer tiempo que marcó Franco Colapinto en su primera vuelta rápida en la FP2 de Hungría.

Menos de 10 minutos para ver a Colapinto

El argentino saldrá a girar por primera vez en el Hungaroring desde las 12, cuando se ponga en marcha la FP2.

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