En vivo: Franco Colapinto afronta una clasificación clave en el Gran Premio de Mónaco
Luego de una última tanda de entrenamientos complicada, el argentino buscará mejorar su rendimiento en las calles del Principado.
Luego de una última tanda de entrenamientos complicada, el argentino buscará mejorar su rendimiento en las calles del Principado.
Franco Colapinto se prepara para disputar la clasificación del Gran Premio de Mónaco, una de las sesiones más importantes del calendario de la Fórmula 1 debido a las dificultades para adelantar en el estrecho circuito callejero de Montecarlo.
El piloto argentino de Alpine llega a esta instancia después de finalizar 19° en la tercera y última práctica libre del fin de semana. Su mejor vuelta fue de 1:15.179, registro que lo dejó a más de dos segundos del tiempo de referencia.
La FP3 tuvo como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que marcó un tiempo de 1:12.720. Detrás finalizaron Charles Leclerc, de Ferrari, y Lewis Hamilton, también con la escudería italiana.