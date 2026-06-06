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Franco Colapinto y un momento clave en el GP de Mónaco.
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En vivo: Franco Colapinto afronta una clasificación clave en el Gran Premio de Mónaco

Luego de una última tanda de entrenamientos complicada, el argentino buscará mejorar su rendimiento en las calles del Principado.

MDZ Deportes

Franco Colapinto se prepara para disputar la clasificación del Gran Premio de Mónaco, una de las sesiones más importantes del calendario de la Fórmula 1 debido a las dificultades para adelantar en el estrecho circuito callejero de Montecarlo.

La FP3 tuvo como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que marcó un tiempo de 1:12.720. Detrás finalizaron Charles Leclerc, de Ferrari, y Lewis Hamilton, también con la escudería italiana.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Mónaco

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11:00 Comenzó la Q1 en Montecarlo

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