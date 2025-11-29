En vivo: Flamengo y Palmeiras definen al nuevo campeón de la Copa Libertadores en Lima

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán este sábado, en la gran final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, Perú, que tiene capacidad para 80 mil espectadores, y contará con la televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.

El encuentro, que está programado para las 18, sufrirá un retraso de 15 minutos en su horario de inicio por motivos de organización. El árbitro será el argentino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Héctor Paletta.