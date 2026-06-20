En vivo: en el duelo de líderes del grupo E, Alemania y Costa de Marfil empatan 0-0 en Toronto
La segunda fecha enfrenta a dos equipos que arrancaron con el pie derecho y quieren mantenerse en la parte alta del grupo.
Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado 20 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá, y pondrá frente a frente a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria.
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