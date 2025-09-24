En vivo: con doblete y asistencia de Messi, Inter Miami golea 4-0 a New York City y se mete en los playoffs
Lionel Messi metió un pase gol bárbaro para el 1-0 de Baltasar Rodríguez y luego la "picó" para el 2-0 de Inter Miami, que golea y se mete en los playoffs.
El Inter Miami de Lionel Messi golea 4-0 a New York City FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.
Baltasar Rodríguez, a los 43' del primer tiempo, convirtió el tanto del 1-0 para el equipo de Javier Mascherano.
Te Podría Interesar
Ya en el segundo tiempo, Lionel Messi frotó la lámpara y puso el 2-0 con una definición excelsa. Luis Suárez, de penal, puso el 3-0 para las Garzas y un par de minutos después, otra vez la Pulga convirtió un golazo de derecha para poner el 4-0 definitivo.