En vivo: con doblete y asistencia de Messi, Inter Miami golea 4-0 a New York City y se mete en los playoffs

Lionel Messi metió un pase gol bárbaro para el 1-0 de Baltasar Rodríguez y luego la "picó" para el 2-0 de Inter Miami, que golea y se mete en los playoffs.

MDZ Deportes

Si Inter Miami gana o empata ante NYCFC, se meterá en los playoffs de la MLS Cup.

Prensa Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi golea 4-0 a New York City FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

Baltasar Rodríguez, a los 43' del primer tiempo, convirtió el tanto del 1-0 para el equipo de Javier Mascherano.

Ya en el segundo tiempo, Lionel Messi frotó la lámpara y puso el 2-0 con una definición excelsa. Luis Suárez, de penal, puso el 3-0 para las Garzas y un par de minutos después, otra vez la Pulga convirtió un golazo de derecha para poner el 4-0 definitivo.

Golazo ¡de derecha de Messi! para el 4-0 de Inter Miami

Doblete de Messi con una gran definición de derecha

Lionel Messi la "picó" para ser el máximo goleador de la MLS

Leo Messi marcó su gol número 23 y es el goleador del torneo

El gol de Baltasar Rodríguez para el 1-0 de Inter Miami

Baltasar Rodríguez convirtió el 1-0 de Inter Miami tras un pase de Messi

El minuto a minuto de New York City vs. Inter Miami

