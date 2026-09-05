En vivo: Colapinto ya disputa la última práctica libre antes de la clasificación en Monza

Alpine, un paso al frente

A mitad de la sesión, Antonelli sigue al frente con Mercedes, seguido por Leclerc, Gasly y Verstappen. Más adelante llegarán las simulaciones de clasificación, con poca carga de combustible y la pista en mejores condiciones.

Twenty minutes gone in final practice...



TOP 10

Antonelli

Leclerc

Verstappen

Colapinto

Lawson

Gasly

Lindblad

Bortoleto

Tsunoda

Sainz#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Ahw3Nlu0gk — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Hasta ahora, Alpine parece haber dado un paso adelante y se muestra competitivo dentro de la zona media.