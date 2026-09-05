En vivo: Colapinto ya disputa la última práctica libre antes de la clasificación en Monza
El argentino buscará seguir mejorando su rendimiento y llegar de la mejor manera a la sesión que definirá el orden de partida.
El argentino buscará seguir mejorando su rendimiento y llegar de la mejor manera a la sesión que definirá el orden de partida.
Franco Colapinto vuelve a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Italia para disputar la tercera y última práctica libre en Monza. El argentino llega con buenas sensaciones después de terminar noveno en la FP1 y undécimo en la FP2, en un viernes en el que el argentino mostró un ritmo competitivo.
La FP3 será una nueva oportunidad para Colapinto de seguir evaluando el rendimiento del paquete de mejoras que Alpine incorporó a su monoplaza para este fin de semana. Tras las dos primeras sesiones, el argentino buscará terminar de encontrar la puesta a punto ideal antes de una clasificación en la que intentará mantener el buen nivel mostrado hasta ahora en Monza.