Presenta:
Colapinto y su A526 mejorado durante la FP3 en Monza.&nbsp;
En Vivo

En vivo: Colapinto ya disputa la última práctica libre antes de la clasificación en Monza

El argentino buscará seguir mejorando su rendimiento y llegar de la mejor manera a la sesión que definirá el orden de partida.

MDZ Deportes

La FP3 será una nueva oportunidad para Colapinto de seguir evaluando el rendimiento del paquete de mejoras que Alpine incorporó a su monoplaza para este fin de semana. Tras las dos primeras sesiones, el argentino buscará terminar de encontrar la puesta a punto ideal antes de una clasificación en la que intentará mantener el buen nivel mostrado hasta ahora en Monza.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3

Alpine, un paso al frente

A mitad de la sesión, Antonelli sigue al frente con Mercedes, seguido por Leclerc, Gasly y Verstappen. Más adelante llegarán las simulaciones de clasificación, con poca carga de combustible y la pista en mejores condiciones.

Hasta ahora, Alpine parece haber dado un paso adelante y se muestra competitivo dentro de la zona media.

Trompo de Lawson

Lawson perdió el control de la parte trasera en la primera chicana y terminó haciendo un trompo.

Colapinto, al frente

Sainz marcó 1m23.878s mientras aumentaba la actividad en pista, con Albon, los Haas, Aston Martin, Cadillac y Lawson saliendo a rodar. Colapinto respondió con un 1:23.766 para quedar primero y luego regresó a boxes.

¡Atención, Franco!

Colapinto tuvo un pequeño despiste en el comienzo de la FP3 y se fue de pista al llegar a la primera chicana.

Colapinto tuvo un pequeño despiste en el comienzo de la FP3

¡Semáforo en verde y comienza la acción!

Franco Colapinto y Pierre Gasly ya están en pista.

7:30 Comienza la FP3 en Monza

Archivado en

Te recomendamos