En un país en donde funciona casi todo mal, ¿por qué el fútbol debería hacerlo bien?

El deporte que más amamos y mejor jugamos los argentinos tocó fondo. Y la paciencia, y la pasión, se agotan.

El fútbol argentino atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, y la gente lo expresa.

En menos de 48 horas, el fútbol argentino sumó tres acontecimientos a su larga lista de escándalos que volvieron a poner en debate la actualidad de un deporte que, en este país, sufre cada golpe como si fuera el último. Se mantiene, estoico, firme, con cara de malo, pero las rodillas ya empezaron a flaquear y la mandíbula se debilita lentamente.

Es que al bochornoso partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que terminó con una escena propia del fútbol callejero, o no siquiera, se sumó el fallo de la justicia que archivó la causa Gimnasia de Jujuy-Lucas Comesaña, por falta de pruebas, y el alborotado encuentro entre Barracas y Huracán, con amenazas de un árbitro a un entrenador después de 90 minutos sin tapujos ni vergüenza.

Por todo esto, más todo aquello y un poco más de allá, es que el futbolero argentino, el hincha de sus clubes, el socio de su escudo, el de ADN de tablón y con una idiosincrasia bien marcada, dijo basta. No quiere más. No puede más.

La policía le tiró gas pimienta a los jugadores de Deportivo Morón El final del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, por la Primera Nacional, dejó una imagen que se repite cada vez más. Y bajo una exigencia propia de una cultura que nació pateando una pelota, es que piden piedad. Que se apiaden de todo y de todos. Que por un rato, los que mandan adentro de una cancha, y afuera, miren para el costado. Entiendan de pasión. Escuchen.

Ahora bien, en un país en donde funciona casi todo mal, donde corrés una baldosa y brota la desidia y la impunidad, en donde el que no afana es un gil y en el cual nadie se salva sólo, ¿por qué pretendemos que el fútbol sea una excepción a la regla general, a los mandamientos, a la forma de vida?