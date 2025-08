En plena crisis de Boca, Ricardo La Volpe se postuló como DT: "Lo dirijo de taquito"

Boca Juniors se encuentra sumergido en una de las peores crisis deportivas de su historia. No participa hace dos años de la Copa Libertadores, no gana títulos desde principios del 2023, arrastra con una racha inédita de 11 partidos sin conocer la victoria y Juan Román Riquelme, en su rol de presidente, no deja de recibir críticas por todos lados.