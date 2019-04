En Perú explotaron tras la derrota de Argentina

La caída del seleccionado argentino Sub 17 despertó la furia de los peruanos. El conjunto que dirige Pablo Aimar no mostró su mejor versión y cayó ante Ecuador por 4-1. Este resultado no modificó las aspiraciones del equipo albiceleste que finalmente se coronó campeón en el Sudamericano de la categoría, sin embargo, sí generó cambios en la clasificación al Mundial de la categoría, ya que la goleada le permitió a Ecuador clasificarse y que quede eliminado Perú. Eso desató todo tipo de comentarios para el conjunto argentino y hasta insultos para el presidente de la AFA.

Juan Carlos Sandi, ex futbolista y padre de un jugador del Sub 17 de Perú, se mostró enojado tras la definición. Y le apuntó directamente al DT argentino: "Es una vergüenza lo que se ha visto, le dije a Tapia [por Claudio el presidente de la AFA] que no se puede manchar el fútbol de esta manera. ¿Argentina le devolvió un favor a Ecuador? ¿Qué fue esto? Si hay algo turbio Aimar no puede dirigir más", dijo Sandi, que sugirió que Ecuador benefició a la Argentina en las eliminatorias para el Mundial de Rusia en octubre de 2017 cuando se impuso el equipo albiceleste por 3-1 con tres tantos de Lionel Messi y en esa última fecha logró su pasaje a la Copa del Mundo.

Incluso, en el programa Fox Radio en Perú, el periodista Eddie Fleischman volvió sobre el mismo tema y dijo que si bien no tiene pruebas y no puede acusar directamente a nadie lo que sucedió en la definición del Sudamericano está relacionado con las eliminatorias para Rusia 2018: "Un equipo como la Argentina que venía galopando en el torneo y le hacen 3 goles en ocho minutos... Es inevitable que piense que Argentina está pagando una deuda a Ecuador por el último partido de las eliminatorias".

Además, en el estadio San Marcos, de Perú, cuando los hinchas ubicaron a Claudio Tapia le recriminaron la derrota de la Argentina que terminó con la eliminación de Perú. El presidente de la AFA fue muy insultado hasta por periodistas que estaban en la zona de la platea.