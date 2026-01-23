En medio de un momento personal muy duro, el Pity Martínez fue presentado en Tigre

Luego de despedirse con un emotivo mensaje en redes, Pity Martínez fue confirmado como refuerzo del Matador para la temporada 2026.

Pity es un Matador. Tigre hizo oficial la llegada de Gonzalo Martínez: el ex River llegó en condición de libre.

En medio de un momento personal complicado, Pity Martínez dio un nuevo paso en su carrera. Tras despedir a su padre con un conmovedor posteo, el mendocino ex River fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Tigre, donde buscará relanzarse futbolísticamente en el Torneo Apertura 2026.

La noticia se conoció pocos días después de que el futbolista compartiera un mensaje cargado de emoción en sus redes. “Orgulloso de ser tu hijo y muchas gracias por acompañarme a cumplir mis sueños. Volá alto enano, te vamos a extrañar mucho. TE AMO”, escribió junto a varias fotos familiares.

Tras un momento durísimo, el Pity va por su revancha tras su regreso trunco a River Gonzalo Pity Martínez Gonzalo Pity Martínez, uno de los héroes de River en Madrid, continuará su carrera en un constante animador del fútbol argentino. Pity Martínez Instagram Con 32 años y luego de un ciclo irregular en River marcado por las lesiones, el Pity había quedado con el pase en su poder y analizaba su futuro. En ese contexto, debió afrontar el fallecimiento de su padre, un golpe que atravesó su presente personal y profesional.

Pese a ese momento difícil, Tigre avanzó en las negociaciones y lo hizo oficial con un posteo cargado de humor. “Primero: sos un maleducado. Segundo: Gonzalo ‘Pity’ Martínez es nuevo jugador del Más Grande de la Zona Norte”, publicó el club, junto a un video de presentación.

Así presentó Tigre al Pity Martínez Embed PFFF ME VUELVO LOCO pic.twitter.com/fNbZxJrSMx — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) January 23, 2026 El atacante firmó contrato por un año en condición de agente libre y será una de las apuestas del Matador para el Apertura. “La foto que estaban esperando”, agregaron desde Victoria, confirmando su llegada.