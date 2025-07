El Tomba presentó a Walter Montoya: "Espero estar a la altura de este gran club"

"Estoy a pleno"

El futbolista habló en conferencia de prensa este jueves y una de sus primeras respuestas tuvo que ver con la condición física para afrontar lo que viene con la camiseta del Tomba: "Estoy a pleno, me siento muy bien y por eso acepté el desafío de venir acá, a competir. Creo que no le erré porque me encontré con un gran grupo, con el cuerpo técnico que me dio la primera bienvenida y demás. Me encontré con buena gente. Ya iré conociendo un poco más de Mendoza, pero me hablaron muy bien de la ciudad, muy tranquila".

Al mismo tiempo, el chaqueño se definió respecto a lo que puede ofrecer para Godoy Cruz dentro de la cancha y manifestó: "Walter Montoya, dentro de la cancha, como siempre será sacrificio, entrega, que es lo que mi caracteriza y después, la experiencia, saber los momentos, pero por sobre todo el sacrificio y la entrega que van a esgtar siempre, eso es lo principal. Esto es fútbol, podés errar un pase, pero la entrega siempre será al 100. Espero estar a la altura de este gran club. Estoy super contento y metiéndole a full para estar lo antes posible porque tengo muchas ganas, mucha ilusión, como todos".

La conferencia de prensa se desarrolló este jueves en el predio de Coquimbito luego de la práctica del equipo, que se prepara para el regreso a casa el próximo sábado a las 18.45, ante Sarmiento de Junín, por la fecha 2 del Torneo Clausura. El Bodeguero volverá a jugar en su estadio, renovadísimo, luego de 20 años, 1 mes y 1 día.

Esteban Solari, DT del Tomba, pondría en cancha a los mismos 11 que viene de igualar 1 a 1 ante Rosario Central el pasado fin de semana, aunque podría producirse el regreso de Lucas Arce por Leonardo Jara. De esta manera, el probable 11 sería con: Petroli, Arce, Mendoza, Rasmussen y Morán; Nico Fernández, Poggi y Abrego; Altamira, Andino y Auzmendi.

Las primeras palabras de Montoya como jugador del Tomba (Video: Gentileza Argentina FC)