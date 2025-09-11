El sentido mensaje de Nicolás Romano luego de su regreso a las canchas, a 8 meses de su dura lesión

El partido entre Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Esgrima de Jujuy el pasado domingo dejó, además de la alegría del Lobo mendocino por el triunfazo agónico y merecido , la felicidad de los hinchas por el regreso a las canchas de un hijo de la casa, uno de los poquitos jugadores del plantel nacidos en el club: Nicolás Romano .

El delantero volvió ante los jujeños tras casi 8 meses, luego de haber sufrido la ruptura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda . Y, por supuesto, su regreso no pasó desapercibido: Nico fue ovacionado por los hinchas mensanas en la previa de su ingreso y cuando terminó el encuentro.

Si bien finalizado el encuentro habló con la prensa y dejó sus sensaciones del partido y de su vuelta, Romano se tomó su tiempo también para escribir un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Que lindo volver a sentir eso que no se puede explicar pero es algo tan hermoso que te motiva a levantarte cada vez que la vida te pone a prueba", reconoció el delantero blanquinegro.

Al mismo tiempo, destacó: "No quiero dejar de agradecerles a todas las personas que me acompañaron en el proceso y me ayudaron a volver más fuerte que antes. Y a todos los que nunca dejaron de hacer el aguante, gracias por el cariño". Y cerró con: "Aguante el lobo y a seguir para adelante".

nico romano El posteo de Nicolás Romanos en las redes. Captura de pantalla

Nicolás Romano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo por Gastón Espósito y, como ya narramos en MDZ, "lo hizo con la misma energía de siempre, contagiando, con la muestra de caracter que siempre mostró antes de la lesión. Con el amor a la camiseta que transpira desde que era chico".

El regreso del delantero coincide con un momento espectacular del equipo que, a cuatro fechas del final del certamen, se encuentra puntero y depende de si mismo para meterse en la final por el primer ascenso en la Primera Nacional.

El próximo partido del Lobo será el lunes a las 15.30, de visitante ante Agropecuario de Carlos Casares, mientras que después le quedarán los compromisos con San Telmo de local, Chacarita de visitante y Defensores de Belgrano, en el Víctor Legrotaglie.

El gol de Imanol González en la vuelta de Nico Romano