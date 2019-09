El regreso de Benjamín Urdapilleta

La de Benjamín Urdapilleta es una historia que merece ser contada. Con un guión casi cinematográfico, el hombre que ocupará el lugar de Nicolás Sánchez (último goleador del Mundial 2015) en la conducción de Los Pumas en el próximo partido frente a Tonga, tiene sobre sus hombros la misión de encabezar la recuperación argentina, tras haber caído en el debut ante Francia.

Benjamín, contra viento y marea

Allá por diciembre de 2007 Urdapilleta debutó con la Selección argentina en San Juan, frente Chile, por el Sudamericano de Mayores. Ese día marcó un try y cuatro conversiones.

Luego vinieron varios partidos más con el Seleccionado, en torneos sudamericanos y su presentación en la ventana de junio de 2013, donde se perdió frente a Inglaterra (el jugó en uno de los dos partidos de la serie) y se derrotó a Georgia. Eso fue todo, hasta su regreso al seleccionado en 2019.

El apertura nacido en el CUBA partió joven al rugby profesional de Europa. El Harlequins inglés fue primero y más tarde en Oyonnax y Castres de Francia, totalizando nueve años en el extranjero.

Tal vez lo más curioso fue verlo enfrentar a Los Pumas, actuando para Barbarians Franceses, en la preparación de la selección nacional que conducía Daniel Hourcade en 2015. Al año siguiente la UAR implementó una regla que impedía llamar a jugadores que actúen en el extranjero al seleccionado nacional, que lo marginó de la consideración.

Urdapilleta la rompió en 2018. Fue campeón del Top 14 francés y elegido el jugador más valioso de la final que Castres le ganó a Montpellier.

Así fue que al chico que hizo las inferiores de fútbol en River Plate hasta los 15 años, se pudo entrenar con Los Pumas el 8 de julio de este año, pero se desgarró el bíceps femoral izquierdo y no pudo jugar el Rugby Championship.

Se recuperó e ingresó desde el banco de suplentes ante un amistoso frente a Sudáfrica en Pretoria. En pocos minutos convenció al entrenador Mario Ledesma, que tenía que ir a Japón.

"Estoy feliz"

Tras el anuncio de Ledesma que lo ubicará como titular frente a Tonga el próximo sábado, la sonrisa de Urdapilleta parece parte del decorado en el New Otani Hotel. "Estoy muy feliz, disfrutando el momento y ansioso para que llegue el partido", dijo el apertura.

"Lo que yo tengo que hacer, es por lo que Mario (Ledesma) me llamó: supongo que por mi experiencia en jugar partidos importantes, como organizo el equipo, la visión de juego que tengo y darle mucha confianza a mis compañeros y que se sientan cómodos conmigo".

"Tengo esas cosas, de que si veo algo me largo a hacerlo, pero primero cumplo con lo que pide Mario, que es el sistema y me siento cómodo".

Acerca del rival del Pacífico Sur, Urdapilleta remarcó que "Tonga es un equipo donde no hacen muchos pases, sino que van frontal a buscarte al pecho, en ataque y defensa. No son tan ordenados y tenemos que no desorganizarnos, estar concentrados y con pelotas rápidas para hacerlos moverse".

Puntualmente sobre los jugadores de origen isleño, reveló que "Tuve y tengo varios compañeros tonganos, de hecho el ocho juega en Castres y con el hooker jugamos juntos en Oyonnax y conozco un suplente también. Son muy divertidos, nunca con cara de enojados o presionados ni mal humor, son muy tranquilos, les gusta escuchar música y bailar", finalizó.